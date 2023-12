Petrobras retoma campanha de exploração na margem equatorial

Estatal vai iniciar atividades no poço de Pitu Oeste, no litoral do Rio Grande do Norte; objetivo é analisar o potencial das reservas da costa nordestina

REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo Tanques de combustível com logo da Petrobras na refinaria de Paulínia



A Petrobras vai retomar sua campanha exploratória na chamada margem equatorial neste mês. No entanto, a autorização concedida pelo Ibama em outubro deste ano é para a exploração no poço de Pitu Oeste, no litoral do Rio Grande do Norte. O navio-sonda, que estava no Rio de Janeiro, seguiu para a costa potiguar para dar início à exploração. O objetivo é analisar o potencial das reservas no litoral nordestino. A margem equatorial vai do Nordeste ao Norte do país, região de muito interesse da estatal brasileira de petróleo, especialmente no Estado do Amapá, onde está a foz do rio Amazonas. A Petrobras tenta licenciamento ambiental junto ao Ibama para poder explorar a foz. O primeiro pedido foi rejeitado no início do ano. Estimulada pelo Ministério de Minas e Energia a Petrobras entrou com um novo pedido e aguarda o posicionamento das autoridades ambientais. O novo Plano Estratégico da Petrobras 2024-2028 já prevê investimentos da ordem de US$ 3 bilhões para a região da margem equatorial.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga