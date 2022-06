Petroleiros criticam Caio Paes de Andrade e marcam protesto contra novo presidente da Petrobras

A categoria entende que Caio Paes não atende pré-requisitos necessários para assumir o cargo

Divulgação / Ministério da Economia Caio Mário Paes Andrade era empreendedor com formação universitária nos Estados Unidos



Os petroleiros marcaram um protesto para esta segunda-feira, 27, em frente ao prédio que está sendo utilizado pela cúpula da Petrobras, na Rua do Senado, no Rio de Janeiro. A ideia da manifestação é criticar a aprovação de Caio Paes de Andrade, que será nomeado novo CEO da companhia – o anúncio deve acontecer amanhã, uma semana após a saída de José Mauro Ferreira Coelho. A categoria entende que Caio Paes não atende pré-requisitos necessários para assumir o cargo e, inclusive, se baseia na Lei das Estatais e no estatuto social da petrolífera. A expectativa, no entanto, é que o manifesto não altere a programação da companhia, que está pressionada em meio aos aumentos do diesel e da gasolina.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga