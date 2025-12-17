Defesa Civil emite ‘alerta extremo’ devido ao acumulado de chuva que ultrapassa 150 mm em 24 horas; sirenes foram acionadas e pontos de apoio estão abertos para a população

Divulgação / Prefeitura de Petrópolis Petrópolis tem ruas submersas, escolas e comércio fechados após forte temporal



A cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, entrou em estágio de alerta nesta quarta-feira (17) após ser atingida por um forte temporal que provocou inundações severas e deslizamentos. A Defesa Civil municipal acionou sirenes em diversos pontos e disparou um “alerta extremo” para a população, classificando a situação como o quarto nível mais severo em uma escala de cinco.

Imagens registradas na cidade mostram a força da água transformando ruas e avenidas em rios, com correntezas capazes de arrastar e submergir veículos. De acordo com o secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes, o monitoramento teve início às 5h da manhã. Foram registrados acumulados de chuva superiores a 60 milímetros em apenas uma hora. No total das últimas 24 horas, o volume de água já ultrapassa os 150 mm, índice muito acima do esperado para o período.

No bairro Independência, um dos mais atingidos, o índice pluviométrico chegou a 84,99 mm em curto espaço de tempo.

Restrições na cidade

Diante do cenário de risco, a rotina do município foi alterada. As aulas na rede municipal de ensino foram suspensas e a Defesa Civil orientou que o comércio do Centro Histórico permaneça fechado para garantir a segurança da sociedade.

O transporte público também sofreu interrupções. A circulação de ônibus no primeiro distrito, coração urbano de Petrópolis, chegou a ser totalmente interrompida pela manhã devido aos alagamentos, sendo liberada gradualmente antes das 10h. O órgão recomenda que a população evite transitar por áreas alagadas e não permaneça em locais interditados.

Para atender aos moradores de áreas de risco, a prefeitura abriu 13 pontos de apoio em localidades como Quitandinha, 24 de Maio, Vila Felipe, São Sebastião e Alto Independência. Alguns destes pontos funcionam nas próprias escolas que tiveram as atividades suspensas.

Histórico de tragédias

A situação atual reaviva a memória recente das tragédias climáticas na região. Em 2022, temporais deixaram quase 260 mortos na cidade, que ainda passa por processos de recuperação de infraestrutura. Petrópolis também foi um dos municípios mais afetados no desastre de 2011 na Região Serrana.

Situação no Estado do Rio

O temporal afeta outras regiões do estado. A capital fluminense encontra-se em estágio operacional 2, com risco de ocorrências de alto impacto. Na Zona Oeste do Rio, em Campo Grande, passageiros precisaram ser resgatados pelos bombeiros após ficarem ilhados em um ônibus.

Em Angra dos Reis, no sul do estado, o rio Ariró transbordou e rajadas de vento chegaram a 77 km/h. O governo estadual acionou o Comitê de Chuvas e mantém secretarias e forças de segurança em alerta para auxiliar os municípios.

*Com informações de Rodrigo Viga e Agência Brasil

Publicado por Nícolas Robert