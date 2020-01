PF apreende 500 quilos de cocaína na Grande SP

Arquivo/Agência Brasil A droga estava escondida em uma caixa de ferro no fundo da caçamba do caminhão



A Polícia Federal prendeu, em São Paulo, duas pessoas que transportavam 500 quilos de cocaína em um caminhão guincho. O motorista, não identificado, afirmou que a droga vinha do Mato Grosso. Ele foi detido em flagrante em Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo.

Seu acompanhante, que era o recebedor da cocaína, tinha acabado de entrar no veículo quando ambos foram abordados pela PF.

A droga estava escondida em uma caixa de ferro no fundo da caçamba do caminhão. Para retirá-la, os agentes de segurança precisaram de ajuda do Corpo de Bombeiros — que tiveram que quebrar o compartimento com martelos.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini