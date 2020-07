À PF, jornalista bolsonarista nega propagar mensagem antidemocrática

Reprodução/Instagram Eustáquio foi localizado em Ponta Porã, cidade do Mato Grosso do Sul que faz fronteira com o Paraguai. A defesa do jornalista diz que a intenção dele não era deixar o Brasil



Em depoimento à Polícia Federal (PF), o jornalista e youtuber Oswaldo Eustáquio Filho negou que tenha participado de manifestações antidemocráticas e incentivado o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional. O blogueiro bolsonarista atribuiu a “infiltrados” as ofensas proferidas contra o ministro do STF Alexandre de Moraes em manifestações. Moraes é relator do inquérito que investiga os atos contra a democracia, dos quais o jornalista é suspeito de promover.

O ministro mandou prender Eustáquio Filho a pedido da Polícia Federal e com o aval da Procuradoria-Geral da República, sob a suspeita de que o apoiador do presidente Jair Bolsonaro estaria fugindo do país.

Eustáquio foi localizado em Ponta Porã, cidade do Mato Grosso do Sul que faz fronteira com o Paraguai. A defesa do jornalista nega as acusações e diz que a intenção dele não era deixar o Brasil. Eustáquio está detido desde a semana passada e teve sua prisão prorrogada até a próxima segunda-feira (6).

*Com informações do repórter Leonardo Martins