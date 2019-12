PF deflagra operação contra o comércio ilegal de anabolizantes

Reprodução/Instagram O principal suspeito mantinha uma loja de fachada de venda de suplementos



Quatro pessoas foram presas nesta sexta-feira (20) em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, por envolvimento em um esquema de importação e venda de anabolizantes. Foi uma ação conjunta das polícias Civil e Federal, que levou o nome de No Brain, No Gain.

Segundo a PF, foi uma paródia da expressão mundialmente conhecida no ambiente fitness No Pain, No Gain, que significa “Sem dor, sem ganho”.

No caso da operação, a tradução é “Sem Cérebro, Sem Ganho”. De acordo com a Polícia Federal, foi uma referência à falta de inteligência tanto dos atletas que usam anabolizantes indiscriminadamente quanto dos bandidos que lucram com a venda desses produtos e acabam presos.

A investigação levou um ano e teve também apoio da área de segurança dos Correios, já que os materiais usados na fabricação dos anabolizantes eram trazidos ilegalmente da China e do Paraguai.

Depois, eram manipulados por uma estudante de farmácia em um laboratório clandestino – que foi descoberto e estourado pelos policiais.

A substância era colocada em embalagens com marca própria da quadrilha e vendida em redes sociais e em outros sites, com entrega em várias regiões do país. A estimativa dos policiais é que, só neste ano, os integrantes do grupo tenham movimentado R$ 2 milhões com as vendas dos produtos.

Nesta sexta, a polícia prendeu duas mulheres e dois homens, incluindo o líder da organização. O principal suspeito mantinha uma loja de fachada de venda de suplementos.

Os investigados vão responder por vários crimes, entre eles: integrar organização criminosa, tráfico de drogas e contrabando.

As penas podem chegar a até 15 anos de prisão.

*Com informações do repórter Vitor Brown