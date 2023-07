PF e forças de segurança do Paraguai fazem operação contra traficante preso no Brasil

De acordo com a corporação, ação teve por objetivo apreender cerca de US$ 150 milhões em imóveis; ao menos 11 pessoas foram presas

CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Operação 'Pavo Real' foi deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai



A Polícia Federal (PF) e a as forças de segurança do Paraguai realizaram nesta segunda-feira, 10, a Operação “Pavo Real”, contra endereços ligados a Jarvis Chimenez Pavão. Em 2017, ele foi preso em Rondônia por tráfico de drogas. A ação teve por objetivo apreender cerca de US$ 150 milhões em imóveis. De acordo com a corporação, foram expedidos 32 pedidos de prisão e mandados de buscas e apreensões contra 11 empresas ligadas ao esquema de Pavão, que é considerado um dos principais líderes do tráfico na fronteira com o Paraguai. Segundo o primeiro balanço divulgado pela PF, ao menos 11 pessoas haviam sido presas na operação. A cooperação entre os dois países contou com a participação da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad) e do Ministério Público do país vizinho, para realização de mais de 30 incursões simultâneas em áreas do Paraguai. Até o momento, a Operação “Pavo Real” já realizou três fases ostensivas no Brasil.

*Com informações do repórter David de Tarso.