PF prende promotor suspeito de receber mesada para ajudar empresas de ônibus

Um promotor de Justiça que fazia lobby, atuava em favor de empresas de ônibus e recebia uma mesada foi preso pela Polícia Federal nesta segunda-feira (3) na casa dele, no bairro de Copacabana no Rio de Janeiro.

Flávio Bonazza de Assis já era investigado há muito tempo. Inclusive, pedidos de prisão já tinham sido solicitados pelo MP. Porém, só agora um deles foi aceito pelo juiz Marcelo Bretas — titular da Lava Jato no Estado.

De acordo com as investigações do Ministério Público, Flávio Bonazza era estratégico para empresas de ônibus dentro do MP. Ele tentava atrapalhar investigações contra empresas de ônibus, repassava aos donos informações privilegiadas e recebia uma mesada de R$ 60 mil — que teira sido paga entre 2014 e 2016.

Bonazza alega que tudo não passa de uma absoluta farsa para prejudicá-lo.

As empresas de ônibus do Rio de Janeiro estiveram no olho da Lava Jato ao longo dos últimos anos porque ajudaram a abastecer um esquema de propina e corrupção montado pelo ex-governador Sergio Cabral — preso desde 2016 e condenado a mais de 280 anos de reclusão.

