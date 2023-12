PGR fecha mais 13 acordos com réus do 8 de janeiro

Acusados confessaram ter cometido os crimes de incitação e associação criminosa

Antonio Augusto / Secom / PGR Edifício-sede da PGR, em Brasília



A Procuradoria-Geral da República (PGR) fechou mais 13 acordos de persecução penal com réus do 8 de Janeiro. Eles concordaram em pagar multas entre R$ 5 mil e R$ 20 mil, prestar 300h de serviços à comunidade, participar de um curso sobre democracia e encerrar as atividades em redes sociais. O mesmo acordo já havia sido feito anteriormente com outros indiciados. Com esta nova decisão, chega ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o total de 28 acordos que aguardam a homologação do magistrado. Os acusados confessaram o cometimento de crimes de incitação e associação criminosa nos atos do 8 de Janeiro. As pessoas elegíveis para este acordo, que não envolve prisão, integram o maior número de acusados. Outros três grupos compostos por executores, financiadores e agentes públicos, são investigados de participarem dos atos. Investigados que depredaram os prédios dos Três Poderes não terão direito ao benefício de não persecução penal.

*Com informações do repórter André Anelli