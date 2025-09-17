Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > PGR finaliza alegações contra núcleo 4 da tentativa de golpe de 2022

PGR finaliza alegações contra núcleo 4 da tentativa de golpe de 2022

Entrega do documento está prevista para a próxima segunda-feira (22); há a expectativa pelo pedido de condenação dos envolvidos

  • Por Jovem Pan
  • 17/09/2025 08h39 - Atualizado em 17/09/2025 08h39
José Cruz/Agência Brasil pgr PGR está finalizando as alegações contra o núcleo 4, que seria responsável por executar o plano de golpe de Estado no Brasil em 2022

A Procuradoria-Geral da República (PGR) está finalizando suas alegações contra o núcleo 4, também conhecido como Núcleo Operacional, que seria responsável por executar o plano de golpe de Estado no Brasil em 2022. A entrega das alegações finais está prevista para a próxima segunda-feira (22), com a expectativa de que a condenação dos envolvidos seja solicitada.

De acordo com as investigações, o grupo é composto por figuras-chave, incluindo:

  • Filipe Martins: Ex-assessor de Jair Bolsonaro, investigado pela elaboração de uma minuta de decreto de estado de sítio.
  • General Mário Fernandes e Coronel Marcelo Câmara: Acusados de participar do grupo “Punhal Verde Amarelo”, com a suposta intenção de assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes.
  • Silvinei Vasques: Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que enfrenta acusações de omissão e conivência com os ataques de 8 de janeiro de 2023.
Após a apresentação das alegações da PGR, as defesas dos acusados terão um prazo de 15 dias úteis para apresentar suas próprias manifestações. A expectativa é que o julgamento do processo seja concluído nas próximas semanas.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA

