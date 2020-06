PIB: Reino Unido perde duas décadas de crescimento em apenas dois meses

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA A economia do país teve contração de 20,4% no somente no quarto mês do ano e nunca se viu nada parecido



A economia britânica desabou de um penhasco por conta da pandemia de coronavírus. Os números oficiais do PIB da Grã Bretanha em abril foram divulgados nesta sexta-feira (12) e são tão ruins quanto o antecipado.

A economia do país teve contração de 20,4% no somente no quarto mês do ano e nunca se viu nada parecido por aqui. Os dados mensais do PIB britânico só começaram a ser registrados em 1997.

Ainda assim é difícil projetar uma perda tão drástica em período tão curto no último século. A contração é três vezes maior que todas perdas geradas pela crise financeira entre 2008 e 2009.

Em abril, a economia britânica ficou um quarto menor do que era em fevereiro. Ou seja, o Reino Unido perdeu duas décadas de crescimento em apenas dois meses. É esse o tamanho do estrago causado pelo coronavírus.

Praticamente todos os setores da economia foram duramente afetados — mas pubs, educação, saúde e automóveis são os segmentos que tiveram os piores resultados. O ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, afirmou, no entanto, que provavelmente o pior já passou.

Abril foi o único mês com 100% de quarentena desde que as medidas de combate ao coronavírus foram anunciadas. A economia voltou a ser aberta lentamente em maio e esse é o fio de esperança no momento.

Mas mesmo essa reabertura continua bem devagar e cautelosa para evitar uma segunda onda de contaminações. O comércio só vai abrir as portas de maneira geral na próxima segunda-feira e as incertezas continuam.