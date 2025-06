Pix Automático começa a funcionar no Brasil

Ao contrário do modelo convencional, que é amplamente utilizado por grandes empresas em parceria com bancos, a nova modalidade abre as portas para pequenos prestadores de serviços

Marcello Casal Jr/Agência Brasil



A partir desta segunda-feira (16), o Brasil dá um passo significativo na modernização de seus sistemas de pagamento com a introdução do Pix automático. Esta nova funcionalidade promete transformar a maneira como os brasileiros lidam com suas transações financeiras diárias, oferecendo uma alternativa mais prática e econômica ao tradicional débito automático. Ao contrário do modelo convencional, que é amplamente utilizado por grandes empresas em parceria com bancos, o Pix automático abre as portas para pequenos prestadores de serviços, como jardineiros e motoristas de vans escolares, facilitando o recebimento de pagamentos de forma mais acessível.

Uma das principais características do Pix automático é a flexibilidade que oferece aos usuários. Nesta modalidade, o recebedor é responsável por solicitar o pagamento, enquanto o pagador mantém total controle sobre suas finanças, com a opção de cancelar a transação a qualquer momento. Atualmente, o sistema a modalidade já conta com 160 milhões de chaves cadastradas, e a introdução desta nova funcionalidade deve aumentar ainda mais esse número. Além de ampliar a base de usuários, o Pix automático tem o potencial de reduzir a inadimplência, uma vez que os pagamentos recorrentes podem ser programados automaticamente, minimizando o risco de esquecimentos e atrasos.