PL da Isenção do IR pode ser votado na próxima semana

A votação do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais poderá acontecer na próxima semana. A proposta, que estava na pauta da Câmara dos Deputados, precisa de mais tempo para amadurecimento e negociação entre os líderes partidários.

De acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o relator do projeto, deputado Arthur Lira, a ideia é dar mais tempo para que as lideranças analisem o relatório e cheguem a um consenso. Uma reunião entre os líderes de bancada está agendada para esta tarde para discutir o tema.

O projeto é uma das prioridades do governo federal e parte de uma promessa de campanha do presidente Lula. A proposta central é isentar do Imposto de Renda os contribuintes com rendimentos de até R 5 mil. Para aqueles que ganham entre R5 mil e R$ 7.350, o texto prevê um desconto parcial.

Para compensar a perda de arrecadação, o governo planeja taxar de forma progressiva quem tem rendimentos anuais superiores a R$ 600 mil, com um teto de taxação de até 10%. Segundo o governo, a medida visa a isenção da parcela mais pobre da população, com a contribuição dos mais ricos.

O relator do projeto, Arthur Lira, afirmou que o texto exigirá um “debate muito intenso” antes da votação, indicando que ainda há pontos a serem ajustados. Embora exista um consenso geral sobre a necessidade de ampliar a faixa de isenção, os detalhes sobre como compensar a receita e as alíquotas para as diferentes faixas de renda ainda estão em discussão. A expectativa é que, com mais tempo para o diálogo, o projeto seja levado ao plenário com maior chance de aprovação e sem grandes resistências.

*Com informações de Igor Damasceno