PL promove encontro nacional de mulheres em São Paulo e traça estratégias para 2026

O evento foi marcado por discursos de figuras centrais do partido, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro



O Partido Liberal (PL) realizou nesta sexta-feira (5) o Encontro Nacional do PL Mulher em Guarulhos, na Grande São Paulo, com o objetivo de traçar estratégias e fortalecer a sigla para as eleições de 2026. O evento foi marcado por discursos de figuras centrais do partido, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e contou com uma participação virtual do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher, adotou um tom messiânico em seu discurso, afirmando que o Brasil é um país conservador e direcionando duras críticas à esquerda. Ela declarou que “não existe democracia sem a candidatura de Jair Messias Bolsonaro em 2026”. A ex-primeira-dama também acusou a esquerda de tentar “entrar nas igrejas” e de monitorar os perfis da direita nas redes sociais.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, reforçou o nome de Jair Bolsonaro como candidato do partido para a presidência. “O nosso candidato a presidente vai ser Jair Bolsonaro! Não tenho dúvida disso”, afirmou. No entanto, ele apresentou o plano do partido caso o ex-presidente seja impedido de concorrer. “Se acontecer uma injustiça no Brasil e o impedirem, quem escolhe o candidato não é o partido, é o presidente Bolsonaro”, declarou. Costa Neto também afirmou que, segundo pesquisas, Michelle Bolsonaro “é a única que bate o Lula no segundo turno”.

Jair Bolsonaro participou do evento brevemente por meio de uma videochamada.

Em sua mensagem aos presentes, ele disse que é preciso “ocupar aquilo que é nosso com o passar do tempo” e transmitiu uma mensagem de otimismo: “Esses momentos de angústia que nós vivemos, brevemente aí será questão do passado”. O encontro reuniu diversas lideranças do partido, consolidando-se como um movimento estratégico para alinhar o discurso e mobilizar a base visando o próximo ciclo eleitoral.

*Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA