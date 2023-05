Plano da Petrobras para explorar petróleo na foz do Amazonas preocupa Guiana Francesa

Empresários e população local temem que os investimentos realizados na região possam migrar para o Brasil

REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo Tanques de combustível com logo da Petrobras na refinaria de Paulínia



A Guiana Francesa enxerga as notícias de que a Petrobras pretende realizar perfurações na foz do Amazonas para estudos de exploração de petróleo na região com preocupação. Isso porque, segundo interlocutores da estatal brasileira, há a possibilidade da petroleira participar dos futuros leilões de petróleo em território franco-guianense. Informações passaram a ser coletadas e a Guiana já tem exploração na região da foz do Amazonas, o que alavancou a economia local. Inclusive, em breve, o país deve passar a produzir mais do que a Venezuela. No Brasil, segue o embate e as discussões sobre o licenciamento para a exploração de petróleo em um bloco da Petrobras na foz do Amazonas. Na última semana, o Ibama negou licença para uma perfuração num bloco localizado na costa do Amapá. Houveram reuniões no governo envolvendo os ministérios de Minas e Energia, do Meio Ambiente, Petrobras e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após os encontros, a Petrobras decidiu refazer o pedido de licenciamento para perfuração na região – solicitação que não incide na perfuração imediata, mas sim sobre os estudos geológicos no bloco para saber o tamanho das potenciais reservas e acumulações na costa do Amapá. Segundo interlocutores na Petrobras, deve-se esperar uma guerra de narrativas. A exploração de petróleo alavancou a economia do país vizinho e o governo local passou a ver com preocupação a possível concorrência com o Brasil e uma futura transferência de investimentos, que hoje ocorrem na Guiana, para a estatal brasileira.

*Com informações de Rodrigo Viga