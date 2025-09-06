PM de SP monta esquema de segurança para desfile de 7 de Setembro

Planejamento inclui policiamento em arquibancadas, camarotes e áreas de concentração, além de varreduras no palanque oficial

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP PM informou que atuará de forma ostensiva e preventiva no 7 de Setembro em São Paulo



A Polícia Militar de São Paulo intensificou o esquema de segurança para as celebrações do feriado de 7 de Setembro, que marca os 203 anos de independência do Brasil. O tradicional desfile cívico-militar, realizado na passarela cultural do Anhembi, contará com a presença das Forças Armadas, Polícia Civil, Polícia Militar, outras polícias, autoridades e o público. A PM atuará de forma ostensiva e preventiva, integrando tropas especializadas, escola de formação, cavalaria e corpo de bombeiros, para garantir a tranquilidade durante o evento.

O planejamento inclui policiamento em arquibancadas, camarotes e áreas de concentração, além de varreduras no palanque oficial. A segurança viária será responsabilidade da Companhia de Engenharia de Tráfego, com apoio aéreo e tecnológico, incluindo monitoramento em tempo real por drones e aeronaves. A preocupação com a segurança em várias capitais se dá em razão das manifestações de espectros políticos opostos no 7 de Setembro.

Há atenção especial voltada para o discurso do presidente Lula em Brasília. Embora 2025 não seja um ano eleitoral, o presidente já começa a dar indícios de como conduzirá sua campanha em 2026. Resta saber como ele conduzirá seu discurso, considerando o contexto político atual e as expectativas para as próximas eleições.

Além das preocupações políticas, a segurança do evento em São Paulo será reforçada com o uso de tecnologia avançada. A Companhia de Engenharia de Tráfego será responsável pela segurança viária, utilizando apoio aéreo e tecnológico, como monitoramento em tempo real por drones e aeronaves. Essa abordagem visa garantir que o evento ocorra de forma pacífica e organizada, proporcionando segurança tanto para os participantes quanto para o público em geral.

*Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA