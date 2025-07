PM de SP passa a usar aplicativo Google Localizador para bloquear celulares roubados

Ferramenta integrada aos tablets da Polícia Militar do estado de São Paulo permite o bloqueio remoto de aparelhos Android

A devolução de aparelhos celulares roubados ou furtados em São Paulo tem ganhado força, com um significativo número de dispositivos sendo restituídos aos seus proprietários. Apenas nesta segunda-feira (7), 43 celulares foram devolvidos, marcando um avanço importante no combate a esse tipo de crime. Esse progresso foi possível graças ao cruzamento de dados de boletins de ocorrência com informações das operadoras de telefonia. A identificação dos aparelhos é feita por meio do número IMEI, o que permite que a polícia localize os dispositivos e notifique os donos. Até o momento, 824 vítimas foram contatadas, 270 compareceram às delegacias e 100 celulares já foram devolvidos.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo registrou 110 mil roubos no estado entre janeiro e maio deste ano, uma redução de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Na capital paulista, foram 68 mil ocorrências, representando uma queda de 1%. A SSP atribui a diminuição de 5.000 crimes a ações preventivas, como o bloqueio imediato de aparelhos roubados. A importância do registro rápido de boletins de ocorrência e do conhecimento do número IMEI é destacada, pois permite que a polícia rastreie e localize os dispositivos, mesmo quando desligados.

A Polícia Militar de São Paulo, em parceria com o Google, passa a utilizar a partir dessa terça-feira (8) um aplicativo de localização para bloquear e rastrear celulares roubados. O Google Localizador, agora integrado aos tablets da polícia, permite que os agentes bloqueiem a tela dos aparelhos e apaguem dados remotamente, se necessário. Essa colaboração entre o Google e a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da PM visa facilitar a recuperação de celulares e reduzir o mercado paralelo de dispositivos roubados.

