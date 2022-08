PM do Rio de Janeiro mata um dos chefes da milícia em Nova Iguaçu

Forças de segurança estão em alerta após a morte, no último final de semana, do número dois de um dor maiores grupos paramilitares da região

Reprodução/Facebook/41º Batalhão de Polícia Militar - PMERJ Forças de segurança do Rio de Janeiro estão em alerta após a morte de Delson Lima, número dois da milícia de Rodrigo Lima, conhecido como Tandera



Forças de segurança do Rio de Janeiro estão em alerta após a morte, no último final de semana, do número dois de uma das maiores milícias do Estado. Delson Lima, conhecido como Delsinho, foi morto em uma troca de tiros com policiais militares em Nova Iguaçu, cidade da Baixada Fluminense, área dominada pela milícia de Rodrigo Lima, apelidado de Tandera e irmão de Delsinho. Outros três criminosos também morreram nesse confronto. De acordo com a Polícia Militar, Delson ocupada a posição de número dois da milícia liderada por seu irmão, que vem expandindo território e negócios no Rio de Janeiro. Essa milícia é a principal rival do maior grupo paramilitar do Estado, liderado por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, que herdou os negócios do irmão, Ecko, que morreu em um cerco da polícia fluminense, em 2021, no Dia dos Namorados, quando tinha ido a uma favela visitar a namorada. A expectativa das forças de segurança é que possa haver alguma movimentação de criminosos, alguma tentativa de invasão de território rival ou até mesmo ataques às autoridades. Por isso, o sinal de alerta foi ligado após a morte de Delson, irmão de um dos criminosos mais procurados do Estado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga