PM prende um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro

Divulgação/PMRJ Segundo informações da Polícia Militar do Rio de Janeiro, uma das suas especialidades do traficante era encomendar a execução de agentes de segurança



Um dos traficantes há mais tempo procurado foi preso pela polícia Militar no Rio de Janeiro na sexta-feira (13). Ele era o chefe do tráfico de drogas da comunidade do Roseiral, que fica em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O bandido, Cremilson Almeida de Souza, era procurado, pelo menos, desde 2014. Ele vinha sendo monitorado, foi alvo de cercos da polícia e possui 12 mandatos de prisão em aberto contra ele.

Segundo investigações da polícia, uma das suas especialidades era a encomenda da execução de agentes de segurança do Rio de Janeiro. Clemilson determinou que a sua facção criminosa matasse, nos últimos anos, dois policiais militares e também um agente do corpo de bombeiros.

O PM Daniel dos Santos, morte em 2017 na comunidade do Roseiral, teria sido executado pela quadrilha de Clemilson.

Entre as acusações estão homicídio, tráfego de drogas, roubos, associação criminosa e associação ao tráfico de drogas e

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.