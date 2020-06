PM de São Paulo recebe mais de 5 mil trotes todos os dias

Divulgação PM de SP tem rotina de trotes todos os dias



O telefone toca e o agente do Centro de Operações da Polícia Militar de São Paulo atende mais um telefonema. A pessoa denuncia uma tentativa de roubo a banco e, pela urgência da situação, as viaturas são deslocadas para o local. Chegando lá, a tropa não encontra nada: era um trote. Esse exemplo genérico ilustra um problema que ainda existe na Segurança Pública paulista. O principal contato em casos de emergência policial, o telefone 190 da PM de São Paulo recebe mais de 5.500 trotes todos os dias.

É o que apontam os dados obtidos pela Jovem Pan por meio da Lei de Acesso à Informação. Esse número acumulado corresponde a 10% das ligações totais que a PM recebe pelo 190 em um ano Para o especialista em Segurança e Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, Alan Fernandes, esse é um problema de difícil resolução.

Os números obtidos pela reportagem também apontam que apenas 30% das ligações para o 190 terminam na geração de uma ocorrência imediata. Cerca de 15% das ligações, ainda de acordo com os dados, são de pessoas pedindo orientações.

Policiais disseram à reportagem que é comum cidadãos ligarem para a PM, por exemplo, para reclamar do barulho do vizinho ou até mesmo para relatar falta de energia elétrica.

Segundo a pesquisadora do Fórum Popular de Segurança Pública de Pernambuco, Ingrid Farias, esse cenário é visto na maioria das polícias brasileiras. Em nota, a Polícia Militar do Estado de São Paulo afirmou que tem larga experiência na proteção das pessoas e no combate à criminalidade.

A PM diz também que realiza a execução de programas de patrulhamento ostensivos e preventivos ou na mediação de conflitos e ações voltadas à segurança comunitária. Segundo a corporação, os policiais recebem treinamento constante de diferentes processos de educação continuada da instituição.

*Com informações do repórter Leonardo Martins