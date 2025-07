PMs são flagrados agredindo motoboy na Zona Leste de São Paulo

No momento da ação, Hércules Raimundo grita ‘vocês estão me enforcando’ enquanto um policial coloca o joelho sobre as costas dele; agentes disseram que motociclista reagiu à abordagem

TV Globo/ Reprodução PMs agredindo motociclista na Zona Leste de SP



Um vídeo divulgado mostra policiais militares agindo com violência durante a abordagem a Hércules Raimundo, um motoboy de 27 anos, na Avenida Tiquatira, bairro da Penha, na zona leste de São Paulo. O incidente ocorreu no dia 12 de julho, mas as imagens só foram divulgadas agora. As gravações mostram os policiais imobilizando o homem com o joelho em suas costas, enquanto o motoboy grita ‘vocês estão me enforcando’. A esposa de Hércules, que estava na garupa, desceu do veículo e filmou a ação. Pessoas que passavam pelo local também registraram o ocorrido e tentaram intervir, pedindo calma aos agentes. Em resposta, um dos policiais usou spray de pimenta contra um homem que tentava apaziguar a situação.

À TV Globo, Raimundo declarou que estava com a habilitação e todos os documentos do veículo em dia e em nenhum momento reagiu à abordagem. “Endireitei a moto na direção do policial e em nenhum momento tentei fugir. O policial deu uma voadora na moto e já chegou agredindo, sem nem perguntar meu nome. Ele segurou a parte de baixo do meu capacete e me bateu no rosto”. De acordo com a versão dos policiais, o motoboy e a esposa teriam reagido à abordagem e não obedecido à ordem de parada. Já o entregador nega a reação e afirma que parou a moto assim que foi solicitado. Segundo a polícia, o veículo estava sem placa há três dias. O casal foi levado ao 31º Distrito Policial para prestar depoimento.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, em nota, que a Polícia Militar está apurando a ocorrência. As imagens das câmeras corporais dos policiais envolvidos serão analisadas para esclarecer os fatos. A SSP reforçou que “a corporação não compactua com desvios de conduta de seus agentes e pune com rigor” os que descumprem os protocolos.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA