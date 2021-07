Prefeitura derruba construção irregular no extremo sul de São Paulo

Secretaria do Meio Ambiente ressalta que, antes de construir ou comprar terrenos e imóveis, é fundamental a consulta à subprefeitura e ao cartório sobre a regularidade da operação

Reprodução/Google Maps O loteamento, localizado na Rua Jacob Guilguer Reimberg, já havia sido embargado anteriormente



A Polícia Militar Ambiental identificou a construção de um conjunto de sete casas em um loteamento clandestino numa área de manancial em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. As equipes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a Prefeitura de São Paulo demoliram as estruturas edificadas sem autorização legal. É o que explica o comandante da corporação, coronel Paulo Motooka. “Evitando o desmatamento e também o parcelamento e ocupação irregular do solo, de loteamento. Pessoas estão sendo enganadas, criminosos estão atuando e destruindo natureza.” O loteamento, localizado na Rua Jacob Guilguer Reimberg, já havia sido embargado anteriormente. A Secretaria do Meio Ambiente ressalta que, antes de construir ou comprar terrenos e imóveis, é fundamental a consulta à subprefeitura e ao cartório sobre a regularidade da operação. A população pode fazer denúncias pelo aplicativo Denúncia Ambiente, pelo site denuncia.sigam.sp.gov.br e por telefone.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos