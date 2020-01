Polícia apreende cocaína que seria levada para Portugal

FEPESIL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Homens foram presos por tráfico de drogas no Aeroporto de Guarulhos



Duas pessoas foram presas em flagrante no Aeroporto de Guarulhos por tráfico internacional de drogas. O taxista Diego Diniz estacionou o carro na calçada, no mesmo momento em João Paulo Santos, que é funcionário da empresa Orbital, foi ao encontro do motorista. Diego entregou uma bagagem ao funcionário do aeroporto e tirou uma foto da mala.

A ação dos dois homens chamou a atenção dos policiais investigadores que supervisionavam o local. Eles foram abordados pelos oficiais e disseram não saber sobre o conteúdo que estava dentro da bagagem. Os investigadores abriram a mala e encontraram 30 tabletes de cocaína.

O diretor do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), Osvaldo Nico Gonçalves, elogiou o trabalho dos policiais e comemorou a ação. “Um trabalho bem feito, de investigação, realizado pelos policiais. Conseguiram provas.”

De acordo com o comunicado da polícia, a bagagem estava etiquetada com destino a Portugal, o que leva os investigadores a creditarem que este seria o destino da droga. Os dois homens estão sendo autuados em flagrante por de tráfico de drogas.

* Com informações da repórter Camila Yunes.