Polícia avança em investigação da morte de menina imprensada por carro alegórico no Rio de Janeiro

Corpo de Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, deve ser enterrado neste sábado, 23, na Zona Norte da capital fluminense; Ministério Público aponta violação de normas de segurança no desfile

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Acidente com a menina aconteceu na quarta-feira, quando ela foi esmagada por um carro alegórico



O corpo de Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, que morreu após ser imprensada contra um poste na região do Sambódromo deve ser enterrado na tarde neste sábado, 23, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O acidente com a menina aconteceu na quarta-feira, quando ela foi esmagada por um carro alegórico da escola Em Cima da Hora, na Rua Frei Caneca, próximo à área de dispersão da Marquês de Sapucaí. Raquel estava acompanhada da mãe, que lanchava na proximidade. Ela se afastou do grupo e subiu no veículo carnavalesco da escola e acabou tendo o corpo esmagado contra um poste. O corpo da menina foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) na noite desta sexta. A polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro seguem investigando o caso. O MPRJ já afirmou que o desfile da quarta-feira violou regras e normas de segurança. Por sua vez, a polícia colheu depoimentos e periciou o carro alegórico. A delegada do caso revelou que o condutor do veículo mentiu em seu depoimento à polícia. Segundo testemunhas, muitas crianças subiram no carro alegórico, mas o motorista disse que não percebeu que as crianças tinham subido quando manobrava o veículo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga