Polícia descobre cemitério clandestino do PCC na Zona Leste de SP

A corporação encontrou o local após a prisão de um suspeito que seria integrante da facção criminosa

Fotos Públicas Com auxílio de tratores e escavadeiras, as buscas por novas vítimas continuam nesta quarta-feira (24)



A Polícia Civil de São Paulo investiga um cemitério clandestino encontrado na zona leste da capital paulista. Policiais da Equipe de Intervenção Estratégica da oitava Seccional descobriram o local nesta terça-feira (23) numa região próxima ao Parque do Carmo.

A polícia achou o cemitério depois da prisão de um suspeito que seria integrante da facção criminosa PCC, no final de abril deste ano. Com as informações obtidas no depoimento dele, o setor de inteligência da Polícia Civil começou as investigações.

Segundo o portal G1, foram encontrados ao menos quatro corpos no local. Com auxílio de tratores e escavadeiras, as buscas por novas vítimas continuam nesta quarta-feira (24).

*Com informações do repórter Leonardo Martins