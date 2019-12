Polícia Civil de SP prende falso produtor de TV que aliciava menor

Tânia Rego/Arquivo/Agência Brasil Muitas buscas foram realizadas em vários endereços conhecidos de Ricardo Firmino De Campos, todas sem sucesso



Um bandido foragido da Justiça, acusado de atentado violento ao pudor, foi preso pela Polícia em São Paulo. Ricardo Firmino De Campos, de 43 anos, foi localizado no bairro da Bela Vista, região central da cidade.

Um mandado de prisão já havia sido expedido em 2015 pela 5ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado por ele e outras duas pessoas terem abusado sexualmente de uma criança, à época com 11 anos de idade, por cerca de dois meses – em uma oficina mecânica em São Miguel Paulista, na Zona Leste de São Paulo.

O grupo ameaçava o menor a fim de evitar que ele revelasse os abusos a seus familiares. Contudo, não suportando mais as atrocidades impostas pelo bando, acabou por delatá-los à família que acionou a policia. Os acusados foram colocados em liberdade provisória em maio de 2010.

Muitas buscas foram realizadas em vários endereços conhecidos de Ricardo Firmino De Campos, todas sem sucesso. Após uma investigação de agentes do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, porém, o autor foi localizado.

O diretor do Dope, Osvaldo Nico Gonçalves, aponta que ele se passava por produtor de TV – falando às vítimas que trabalhava para um grande apresentador da televisão.

“Ele convidava as pessoas através do Facebook dizendo que teriam oportunidade em um programa da TV. Ele e mais dois comparsas abusaram de um garoto de 11 anos, o amaçaram de morte. Ele mudou de endereço diversas vezes, não usava cartões.”

O criminoso foi condenado a sete anos de prisão.

*Com informações do repórter Daniel Lian