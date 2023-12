Polícia Civil de SP realiza megaoperação contra crimes cibernéticos

Na ação, 660 policiais civis cumpriram 165 mandados de busca e apreensão em várias cidades paulistas e também em outros Estados, como Paraná, Tocantis e Mato Grosso

Divulgação/Polícia Civil Megaoperação da Polícia Civil paulista cumpriu 165 mandados de busca e apreensão



A Polícia Civil do Estado de São Paulo realizou uma megaoperação contra crimes cibernéticos. Na ação, 660 policiais civis cumpriram 165 mandados de busca e apreensão em várias cidades paulistas e também em outros Estados, como Paraná, Tocantis e Mato Grosso. Apenar uma pessoa foi presa, mas com todo o material apreendido as autoridades pretendem identificar outras pessoas ligadas ao esquema criminoso. Com o nome de “Cyberconnect”, a operação interestadual identificou ao menos 3 mil vítimas de golpes virtuais somente na região de São José do Rio Preto, interior do Estado. Foram instaurados 50 inquéritos policiais para investigar a ação de grupos que praticam crimes cibernéticos Em pronunciamento nesta quinta-feira, 30, o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, explicou que os criminosos praticavam estelionato virtual e que dez sites são investigados por gerar um prejuízo de quase R$ 30 milhões. “Temos que orientar a população a tomar muito cuidado quando solicitarem a utilização de cartões e outras modalidades de pagamento”, afirmou o secretário.

*Com informações do repórter David Tarso