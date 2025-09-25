Polícia Civil deflagra operação contra comércio ilegal de medicamentos controlados do RJ 

Batizada ‘Breaking Bad’, ação cumpriu mandados de busca e apreensão foram nas residências de quatro investigados em Itaguaí, na Baixada Fluminense

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Os envolvidos na operação serão indiciados por associação criminosa, crime contra as relações de consumo e tráfico de drogas



Na manhã desta quinta-feira (25), a Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), deu início à operação Breaking Bad, com o objetivo de combater o comércio ilegal de medicamentos controlados. A ação foi concentrada no município de Itaguaí, localizado na região metropolitana do estado. Os principais alvos da operação são um casal suspeito de vender remédios controlados pela Anvisa de forma ilegal através da internet. A denúncia que levou à operação partiu de uma empresa de marketplace, que identificou as transações ilícitas em sua plataforma. Os envolvidos na operação serão indiciados por associação criminosa, crime contra as relações de consumo e tráfico de drogas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Esses remédios são classificados como substâncias entorpecentes e psicotrópicas, e, em razão de seu potencial de abuso e risco à saúde pública, são de comercialização exclusiva por farmácias e drogarias legalmente autorizadas, somente mediante a apresentação de receita médica de controle especial, circunstância flagrantemente descumprida pelos investigados”, explicou a DRCI.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA