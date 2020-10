Polícia Civil e PF apreendem 750 kg de maconha na Dutra

Na altura de Seropédica, quatro veículos que estavam em comboio foram abordados pela força-tarefa

Polícia Civil do RJ A droga vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná, e tinha como destino traficantes na capital do Rio de Janeiro



Uma mega carga de maconha, com 750 kg, foi apreendida pela força-tarefa firmada no Rio de Janeiro pela Polícia Civil e pela Polícia Federal neste fim de semana. A apreensão aconteceu na rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio até São Paulo. A Polícia já tinha informações que um grande carregamento poderia chegar nos últimos dias. A Polícia Civil e a PF mobilizaram viaturas e até um helicóptero para monitorar a carga. Na altura de Seropédica, quatro veículos que estavam em comboio foram abordados pela força-tarefa. Dentro dos carros, estavam os 750 kg distribuídos em tabletes.

Essa está sendo considerada uma das maiores apreensões de drogas nas rodovias do Rio de Janeiro neste ano. No total, cinco pessoas foram presas — quatro homens e uma mulher. Eles revelaram que a droga vinha de Foz do Iguaçu, no Paraná, e tinha como destino traficantes na capital do Rio de Janeiro. Eles foram presos em flagrante e indiciados por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Na quinta-feira (15), essa mesma força-tarefa havia trocado tiros com bandidos em Itaguaí e, na ocasião, 12 milicianos morreram. Entre outros objetivos, a força-tarefa quer intensificar o combate a traficantes e milicianos e apurar crimes político-eleitorais nas vésperas das eleições.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga