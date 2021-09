Polícia Civil investiga morte de três pessoas na Zona Norte de SP

Dois corpos foram encontrados em uma rua do bairro Vila Penteado; um terceiro deu entrada no Hospital Municipal João Paulo, onde morreu

Reprodução/Jovem Pan Dois homens foram baleados na Rua João Maurício da Costa Jubum, na Vila Penteado



A Polícia Civil investiga três óbitos ocorridos na Vila Penteado, Zona Norte de São Paulo, entre a noite de quarta-feira, 1º, e a madrugada desta quinta-feira, 2. Ainda na quarta, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de um homem baleado na Rua Alfredo Pereira dos Santos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a vítima foi socorrida e levada ao Pronto Socorro do Hospital Municipal João Paulo, onde morreu. De acordo com informações obtidas pela Jovem Pan, o ferido foi levado à instituição médica por um outro homem, que acabou sendo preso no local e encaminhado ao 70° Delegacia de Polícia, porque estava conduzindo um carro roubado. Durante a madrugada, outros dois homens foram baleados na Rua João Maurício da Costa Jubum. O resgate foi acionado e constatou os óbitos no local, informa a SSP. A ocorrência foi apresentada no 72º DP e solicitado assessoramento do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Ainda não foram apresentadas as ligações entre os casos.

*Com informações da repórter Caterina Achutti