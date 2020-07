Polícia civil prende operadores de golpe milionário em São Paulo

Divulgação/SSP-SP Os mandados de prisão foram cumpridos nas cidades de São Paulo, em Mauá, na região do Grande ABC, e em Jaú, no interior paulista



Um anúncio na TV mostra uma televisão com um preço muito mais barato que o normal a venda numa loja online; o consumidor compra o aparelho. Mais de um mês depois, o eletrônico não chega e a empresa vendedora desaparece; não responde os e-mails e nem atende telefonemas.

A vítima se dá conta que caiu num golpe. Essa era a especialidade de uma quadrilha presa pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo nesta terça-feira (30).

Após mais de oito meses de investigação, os agentes prenderam oito homens que se utilizavam do site 123importados.com para enganar consumidores. Na internet, é possível encontrar dezenas de relatos de consumidores que compraram algum produto do site e não terem recebido o que encomendaram.

O delegado Fabiano Barbeiro diz que a pandemia da Covid-19 intensificou crimes desse tipo. Na casa dos suspeitos detidos, a polícia apreendeu carros de luxo avaliados em mais de R$ 500 mil cada um.

Segundo a Polícia Civil, em novembro do ano passado, outros cinco integrantes que faziam parte desse mesmo grupo foram presos por lavagem de dinheiro. Com eles, os policiais dizem ter encontrado 50 carros comprados com o dinheiro faturado com golpes na internet.

Os mandados de prisão foram cumpridos nas cidades de São Paulo, em Mauá, na região do Grande ABC, e em Jaú, no interior paulista.

*Com informações do repórter Leonardo Martins