Polícia Civil de São Paulo apreende cinco toneladas de maconha

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) apreendeu cinco toneladas de maconha em duas operações na capital e na região metropolitana de São Paulo. Do total, cerca dede 4,4 toneladas foram interceptados em Santana da Parnaíba, enquanto o restante foi encontrado no bairro de Perus, na zona norte da cidade.

Além disso, 12 pessoas foram presas e nove veículos foram recolhidos pela Polícia Civil entre caminhões e furgões, alguns deles com identificação dos Correios. As operações foram deflagradas na quinta-feira (2). Em Santana da Parnaíba, a polícia apurava há duas semanas um esquema de distribuição de entorpecentes que funcionava na estrada dos romeiros. O esquema se destacava com horários precisos para o envio da droga. A maconha estava escondida em engradados utilizados para transportar frangos.

Em Perus, os agentes do Deic apreenderam a droga em um galpão industrial que funcionava como um centro de distribuição e contava com balança de precisão. Também foram encontradas anotações sobre a movimentação financeira do esquema. O responsável pelo local foram detidos. Os presos vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

