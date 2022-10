Polícia Civil volta a pedir prisão do ator José Dumont por pedofilia

Acusado foi solto na semana passada por um alvará de justiça, mas agentes falam que há provas contundentes suficientes para mantê-lo sob detenção

Reprodução/Globo José Dumont esteve em várias produções da TV Globo, como a série Onde Nascem os Fortes



A polícia do Rio de Janeiro voltou a pedir a prisão do ator José Dumond, de 72 anos de idade, acusado de pedofilia. Ele foi solto na semana passada por um alvará de soltura, tendo que usar uma tornozeleira eletrônica. A soltura de José Dumont na semana passada gerou polêmica no Rio de Janeiro. Até mesmo o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), se manifestou sobre o caso, dizendo que era um escárnio. De acordo com a polícia fluminense, há provas contundentes do crime de pedofilia contra Dumont e mantê-lo solto seria um risco para menores de idade. Ele foi preso inicialmente no mês passado no apartamento dele, no bairro do Catete na zona sul da capital fluminense. Os agentes da polícia foram cumpriram um mandado de busca e apreensão, mas encontraram, em computadores e celulares, imagens de crianças e adolescentes sendo explorados sexualmente. O ator foi preso em flagrante e levado para o sistema prisional do Rio. Vizinhos chegaram a fazer denúncias contra ele por suspeitas de sua relação com uma criança de 12 anos de idade, com quem viram o ator fazer carícias. Após o caso vir à tona, um processo que andava parado contra José Dumont na Paraíba, também por pedofilia, foi retomado pelo Ministério Público paraibano.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga