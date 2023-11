Polícia conclui que tripulantes de companhia aérea mentiram sobre assaltos no RJ para tentar adiar voo

Trio deve ser indiciado por falsa comunicação de crime e prestará depoimento; por conta do episódio, empresa adiou o voo entre os aeroportos do Galeão e Heathrow, em Londres, em 24 horas

Reprodução/Câmera de segurança Tripulantes mentiram sobre assalto no RJ, conclui polícia



A polícia do Rio de Janeiro concluiu que os tripulantes da Britishi Airways, que disseram que foram assaltados em setembro deste ano, no Centro da capital fluminense, mentiram. A conclusão é da Delegacia de Atendimento ao Turista, que investiga o caso. Os tripulantes Grant Lawrence Wheatley, de 40 anos, Samantha Jo Naylor, 39, e Daniel Pickeiring, 31, disseram que foram assaltados, na noite do dia 5 de setembro. Por conta disso, a companhia decidiu adiar o voo entre os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e Heathrow, em Londres, em 24 horas. Eles alegaram que pegaram um táxi e que o condutor do veículo parou em um posto desativado. No local, disseram que foram roubados por homens que estariam os perseguindo. Contudo, imagens de circuito de segurança e depoimentos derrubaram a tese apresentada pelo trio.

Segundo a polícia, o trio passou a noite e a madrugada consumindo bebida alcoólica e drogas. Eles perderam os aparelhos celulares funcionais da companhia e ficaram preocupados. Decidiram inventar essa versão para conseguir adiar o voo até Londres — seria o tempo deles se recuperarem da noitada. Uma câmera de segurança na Pedra do Sul, região portuária da capital fluminense, registrou os três tripulantes no local. Eles permaneceram no estabelecimento por algumas horas. O trio deve ser indiciado por falsa comunicação de crime. A polícia vai tentar notificá-los sobre um eventual depoimento.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga