Polícia detém mãe que torturava filhos de 4 e 7 anos com colher quente no RJ

Mulher foi conduzida a uma delegacia, mas, como não houve flagrante, foi liberada em seguida; pai prestou queixa e espera que ela seja presa

Divulgação/Polícia Civil Mulher estaria punindo os filhos com queimaduras pelo corpo feitas com uma colher quente



Uma mulher de 24 anos acusada de torturar os próprios filhos de 4 e 7 anos com uma colher quente pode ser presa em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Vizinhos acionaram a polícia após ouvirem pedidos de ajuda das duas crianças que estavam sendo maltratadas. Quando os agentes chegaram ao local se depararam com as crianças com marcas de queimadura por todo o corpo. Elas foram levadas para o hospital do Corpo de Bombeiros, o Hospital Alberto Torres, que fica no próprio município de São Gonçalo. A mulher chegou a ser conduzida a uma delegacia, mas, como não houve flagrante, foi liberada logo em seguida. O pai das crianças, que não vive mais com a mãe, está inconformado, prestou queixa contra a ex-companheira e espera que ela seja presa. Por enquanto, a justiça ainda não expediu o mandado de prisão.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga