Polícia divulga novos detalhes de fuga em penitenciária do Paraguai

Reprodução/GoogleMaps Penitenciária de Pedro Juan Caballero, no Paraguai



A Polícia Nacional do Paraguai divulgou uma lista com informações detalhadas sobre os fugitivos da Penitenciária de Pedro Juan Caballero.

A relação contém nome, idade, foto e causa da pena dos 76 criminosos que protagonizaram a fuga. De acordo com o Ministério Público do Paraguai, até o momento nove presos foram recapturados.

Entre eles, está o paraguaio Cristian Javier Benítez Vera, que decidiu se entregar, após um pedido dos pais. Familiares de Cristian denunciam que, ao voltar para a penitenciária, os presos são torturados. Os parentes afirmam ainda que os recapturados permanecem sem direito à assistência médica e à visita.

Nesta quinta-feira, equipes da Força Nacional paraguaia fizeram apurações e o caso segue sob investigação do Ministério Público. Após a fuga em massa no último domingo, o Ministério da Justiça do Paraguai nomeou um diretor temporário para o cargo na penitenciária de Pedro Juan Caballero.

* Com informações da repórter Lívia Fernanda.