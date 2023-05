Polícia do Rio de Janeiro prende suspeito de comandar ataques no Rio Grande do Norte

O homem foi preso pela Polícia Federal na Região dos Lagos e estava foragido da Justiça desde fevereiro de 2018; um veículo também foi apreendido

JOSÉ ALDENIR/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Homem é suspeito de capitanear ataques a prédios públicos e comércios em março deste ano



Um chefe de uma organização criminosa que atua no Nordeste do Brasil foi preso no Rio de Janeiro. O homem chefia um grupo criminoso do Rio Grande do Norte, estava vivendo na Região dos Lagos e é acusado de ter capitaneado os ataques que aconteceram à prédios públicos e estabelecimentos comerciais no Rio Grande do Norte durante o mês de março. O criminoso foi identificado como Zadonaide Nunes e foi preso pela Polícia Federal (PF) e estava foragido da Justiça desde fevereiro de 2018. Ele é condenado pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e receptação. O homem também é investigado pela participação em um assalto a uma joalheria em um shopping de Natal em outubro de 2012, quando os criminosos deixaram um artefato explosivo sob o balcão do estabelecimento comercial que seria explodido caso a polícia fosse acionada. Um veículo que pertencia ao suspeito também foi apreendido.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga