Polícia e GCM realizam operação na Cracolândia de SP

Agentes abordaram usuários no chamado ‘fluxo’, onde ocorre a venda e consumo de drogas

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO/AE Cracolândia fica na região central de São Paulo



A Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana realizaram uma operação conjunta na manhã desta sexta-feira, 18, na Cracolândia, no Centro de São Paulo. Os agentes abordaram usuários no chamado “fluxo”, onde ocorre a venda e consumo de drogas. De acordo com a polícia, o objetivo foi verificar se havia foragidos na região. Até o momento, não há informação sobre presos. Foi apreendido um quilo de maconha durante a operação. Os usuários foram dispersados da Rua dos Gusmões e o fluxo seguiu para a Rua dos Protestantes.

Na quinta-feira, 17, a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 23 anos, em Guarulhos, acusado de ser um “grande distribuidor de drogas” na Cracolândia. De acordo com a corporação, o local em que ele foi encontrado era usado para armazenar os entorpecentes. Foram localizados em sua posse cerca de oito quilos de maconha e cocaína a granel. Além disso, foram achados um colete à prova de balas, 40 mil eppendorf — frascos para cocaína –, cerca de três quilos de crack em tijolo, 3.784 unidades de cocaína em papelote, 6.350 pinos de cocaína e nove tijolos de maconha.