Polícia faz operação para prender suspeitos de cambismo em jogos de futebol no RJ

Um grande clube de futebol do Rio de Janeiro está sendo investigado pela Polícia fluminense por facilitar a atuação de uma quadrilha de cambistas que atua há muito tempo na cidade.

Apesar do nome do clube não ter sido revelado, fontes da Polícia revelaram à Jovem Pan que é um dos quatro grandes: Botafogo, Flamengo, Fluminense ou Vasco.

A fraude aconteceria no programa Sócio-Torcedor, mas esse não seria o único caminho encontrado pela quadrilha. Eles chegavam a movimentar com a venda de ingressos para jogos de futebol, shows e apresentações musicais, mensalmente, algo em torno de R$ 300 mil.

As investigações revelam que a quadrilha tinha uma série de caminhos para conseguir vender os bilhetes a um preço mais barato no mercado paralelo. Além da prática detectada no programa, o bando utilizada idosos que tem direito a gratuidade para revender bilhetes. A quadrilha também fraudava e clonava cartões de crédito que eram utilizados para comprar os ingressos.

Na segunda-feira (23) pelo menos três integrantes do bando foram presos. Outros 14 continuam foragidos. Um dos detidos é um policial reformado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga