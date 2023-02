Polícia Federal faz maior apreensão de armas da história em uma única operação

Ao todo, 80 armas foram apreendidas e quatro pessoas detidas, incluindo um policial aposentado, por comércio não autorizado

A Polícia Federal fez nesta quarta-feira, 15, a sua maior apreensão de armas do país em uma única operação. Foram 80 armas apreendidas – 68 fuzis, 12 revólveres de calibres restritos, além de 204 carregadores de fuzis e milhares de munições de diversos calibres, restritos e permitidos – e quatro pessoas presas, incluindo um policial federal aposentado. A ação foi feita no Rio de Janeiro em conjunto com o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) da 1ª Região Militar do Exército Brasileiro, que obteve informações que indicavam a venda ilegal de material bélico em lojas que tiveram autorização suspensa. Os funcionários das lojas foram detidos. A operação mobilizou equipes de policiais federais e militares do Exército Brasileiro. Os fatos constatados pela operação podem caracterizar o crime de comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessório, além crime de posse ilegal de arma de fogo. As penas podem somar 15 anos de prisão e multa.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga