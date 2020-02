Polícia Federal faz novas buscas no BNDES

Arquivo/Agência Brasil Funcionária do BNDES é alvo de operação da PF



A Polícia Federal esteve novamente na sede do BNDES para realizar uma diligência. Desta vez, a operação não foi um desdobramento da Operação Lava Jato, onde vários funcionários já tiveram que prestar depoimento sobre facilitações na concessão de financiamentos para a JBS. O alvo foi uma funcionária, cedida à Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Lá, os agentes recolheram o computador e documentos. De acordo com informações, ela deve ser alvo de uma investigação interna por parte da corregedoria do órgão, embora exista suspeita que os supostos ilícitos cometidos por ela não tenham ocorrido enquanto ela atuava no banco.

A Susep foi procurada para prestar estabelecimentos, mas o órgão não respondeu a reportagem até a veiculação da matéria.