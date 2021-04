Polícia Federal prende casal que ia de Búzios para São Paulo com R$ 7 milhões

Dupla disse trabalhar em uma empresa especializada em criptoativos com sede em Cabo Frio, mas não soube explicar a origem do dinheiro

Um casal foi preso no Rio de Janeiro na última quarta-feira, 28, com R$ 7 milhões em espécie. A montanha de dinheiro estava em três malas da dupla, que ia partir de Búzios, na região dos Lagos. O casal estava sendo monitorado pela Polícia Federal e se preparava para seguir de helicóptero para São Paulo, quando foram impedidos. Os dois disseram que trabalham em uma empresa especializada em criptoativos com sede em Cabo Frio e sucursais em outras várias cidades brasileiras. No entanto, eles, que não tiveram os nomes revelados, não souberam explicar muito bem a origem da fortuna. Por conta disso, a dupla foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal e um inquérito foi aberto para investigar a origem do dinheiro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga