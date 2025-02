Polícia Federal prende ex-PM ligado ao jogo do bicho no Rio de Janeiro

Deveraldo Lima Barreto, que estava foragido desde 2010, é suspeito de atuar como segurança do Capitão Guimarães, uma das principais lideranças da contravenção na capital fluminense

Reprodução/Jovem Pan News O ex-policial Deveraldo Lima Barreto (à esq.) e o bicheiro Capitão Guimarães



A Polícia Federal realizou a prisão de Deveraldo Lima Barreto, um ex-policial militar de 63 anos, no Rio de Janeiro. Barreto foi detido em uma academia localizada no bairro de Icaraí, em Niterói. Ele é acusado de associação criminosa armada e corrupção ativa, e estava foragido desde 2010. A prisão ocorreu após a anulação de um processo anterior em 2023.

Barreto é suspeito de atuar como segurança do Capitão Guimarães, uma das principais lideranças do jogo do bicho no Estado. Esta ação faz parte da Operação Alvará, que tem como objetivo combater o crime organizado na região.

