Polícia Federal prende três pessoas por tráfico internacional de drogas no Rio de Janeiro

Quadrilha transportava entorpecentes do Brasil para a Europa; pena pode chegar a 18 anos de reclusão

Tânia Rêgo/Agência Brasil Um dos alvos da operação foi detido no Aeroporto do Galeão ao desembarcar de Miami, Estados Unidos



Três pessoas foram presas no Rio de Janeiro na operação Tropeiros, da Polícia Federal, que desarticulou uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. 10 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no Rio, em Niterói e na região metropolitana e Nova Friburgo, na região serrana do Estado. Um dos mandados de prisão foi cumprido no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, contra um alvo estava que voltava de Miami, Estados Unidos. As investigações começaram em setembro de 2019 após a prisão em flagrante de uma jovem que transportava 3,2 quilos de cocaína no forro da bagagem que despachou no Galeão. A mulher era do Rio de Janeiro e pretendia embarcar para a cidade de Horta, em Portugal, de onde a droga seria redistribuída para outros locais e países europeus. O grupo de associação criminosa realizava o envio de drogas para a Europa em remessas de cargas e até mesmo pelos Correios. Os investigados vão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação criminosa. As penas, somadas, podem ultrapassar 18 anos de reclusão.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga