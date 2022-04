Polícia Federal vai abrir novo ponto para retirada de passaportes em São Paulo

Demanda da população para tirar o documento cresceu em meio à desvalorização do dólar e ao fim das medidas restritivas da pandemia em vários países

Marcelo Camargo/Agência Brasil Passaporte brasileiro



Por causa de uma alta demanda na procura para retirada de passaportes, a Polícia Federal anunciou que vai abrir mais um posto de atendimento para o público na cidade de São Paulo. O novo posto vai ser aberto ser instalado no Santana Park Shopping, que fica na zona norte da capital paulista. A expectativa é atender cerca de 320 pessoas por dia no novo espaço, que deve ser aberto ainda neste mês de abril. A alta demanda para retirada de passaportes é uma consequência do fim das medidas restritivas adotadas por vários países para conter a Covid-19. Outro ponto que também contribui é a queda do dólar em função do conflito bélico na Ucrânia. A demanda é muito grande em São Paulo porque o Estado corresponde a 30% das emissões dos passaportes em todo o Brasil, sendo 14% somente na capital paulista. Segundo relatos, a retirada de passaportes tem demorado meses e o planejamento tem sido necessário para quem vai viajar. A PF diz que quem conseguir comprovar que tem urgência para tirar o documento vai receber prioridade.

*Com informações da repórter Camila Yunes