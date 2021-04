Polícia intercepta helicóptero e prende traficante no interior de SP

Com uma ordem judicial expedida pela Justiça, os agentes iniciaram as buscas por terra e pelo ar

Reprodução/Rádio Jovem Pan Wilson Sebastião Júnior era o responsável por pilotar aeronaves para a facção



A Polícia de São Paulo interceptou um helicóptero e capturou um integrante de uma organização criminosa em Ipeúna, região de Rio Claro, interior do estado. Wilson Sebastião Júnior era o responsável por pilotar aeronaves para a facção. Com uma ordem judicial expedida pela Justiça, os agentes iniciaram as buscas por terra, pelo ar e fizeram campana e escutas na comunicação aeronáutica até localizarem o acusado que recebia instruções de voo em uma área rural. O policiamento aéreo perseguiu o helicóptero em que o suspeito estava, exigindo o pouso imediato. Participaram da operação equipes do Serviço Aerotático, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas e da Delegacia de Entorpecentes. Assim que o equipamento aterrissou ele foi cercado e preso.

*Com informações do repórter Daniel Lian