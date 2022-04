Polícia investiga morte de empresária argentina em Búzios

Mulher foi encontrada com várias marcas compatíveis com golpes de faca; ex-companheiro e pai dos três filhos da vítima é o principal suspeito do crime; casal havia se separado há um ano

Foto: Facebook/Evangelina Trotta/Reprodução Evangelina Trotta



Uma empresária argentina foi assassinada em Armação de Búzios, no Rio de Janeiro, e o caso ganhou enorme repercussão na cidade e na imprensa do país vizinho. O caso aconteceu durante esse carnaval fora época. Evangelina Mariel Trotta, 48, foi encontrada dentro de casa, no tradicional bairro João Fernandes, com várias marcas pelo corpo. Segundo a polícia são perfurações compatíveis com golpes de faca. Imagens de circuitos de segurança da região estão sendo analisadas pela polícia, que também já ouviu mais de dez pessoas que podem ajudar nesse caso. O ex-companheiro da argentina é o principal suspeito do crime. Ele também é argentino e pai dos três filhos da vítima. O casal havia se separado a cerca de um ano. Evangelina vivia em Búzios há mais de 20 anos e tinha uma empresa de aluguel de veículos. O caso está tendo enorme repercussão na Argentina. Os principais meios de comunicação do país vizinho noticiaram e acompanham o caso. A cidade de Búzios é um reduto tradicional de argentinos e outros sulamericanos, que escolhem o paraíso da região dos lagos para visitar e até mesmo morar.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga