Polícia Militar apreende 22,7 quilos de pedras preciosas na região de Bauru

Vistoria ocorreu na rodovia Prefeito Américo Augusto Pereira, em Pongaí

Reprodução/Rádio Jovem Pan Na ação, um homem foi detido por não apresentar a documentação necessária para portar as pedras



A Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, localizou 22,7 quilos de pedras preciosas em uma operação. O ostensivo militar rodoviário descobriu o material quando abordou um veículo em uma ronda. A vistoria ocorreu na rodovia Prefeito Américo Augusto Pereira, em Pongaí, no interior do Estado de São Paulo. Na ação, um homem foi detido por não apresentar a documentação necessária para portar as pedras. Em um fundo falso no painel do carro estavam também diversos objetos e R$ 5 mil. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Bauru, também interior do Estado.

*Com informações da repórter Beatriz Carapeto