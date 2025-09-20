Polícia prende o maior ladrão de casas da capital paulista

Corporação consegue recuperar 20 quadros que estavam em posse de Diego Fernandes de Souza; criminoso tinha o hábito de coordenar ações criminosas de dentro de sua residência

Divulgação / Governo de SP Polícia Civil prende Diego Fernandes de Souza, considerado o maior ladrão de casas da capital paulista



A Polícia Civil de São Paulo anunciou a prisão de Diego Fernandes de Souza, de 41 anos, conhecido como “Minotauro”, considerado o maior ladrão de casas da capital paulista. A prisão ocorreu na sexta-feira (19), em um trabalho que era visto como uma “questão de honra” para a corporação, que o tinha como alvo prioritário.

Durante a operação, a polícia recuperou 20 quadros que estavam em posse do criminoso. Entre as obras de arte, foram identificadas duas pinturas do artista brasileiro Alfredo Volpi, cada uma com valor de mercado estimado em R$ 3 milhões, totalizando R$ 6 milhões. As obras foram encontradas embaladas em plástico bolha.

Minotauro, que era especializado em roubos de residências e obras de arte, também tinha o hábito de coordenar ações criminosas de dentro de casa, raramente saindo à rua. Além dele, um morador da residência onde as obras foram encontradas também foi detido sob a acusação de receptação, por ter conhecimento de que os bens eram roubados.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA