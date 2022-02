Polícia prende parte de quadrilha que torturava e assaltava idosos na grande São Paulo

Uma das vítimas tinha 96 anos, apresentava sangramento no nariz, fratura e cortes na face; dois suspeitos de participarem da quadrilha ainda estão sendo investigados

Divulgação/Polícia Civil Polícia Civil prendeu parte de uma quadrilha que atuava com violência em Mogi das Cruzes, na grande SP



Policiais prenderam bandidos que efetuaram roubos em pelo menos seis residências no município de Mogi das Cruzes na região metropolitana de São Paulo. Sete viaturas da Polícia Civil e mais de 15 homens da corporação participaram das buscas. Dos quatro mandados de prisão, dois acusados foram presos. O bando, que tinha ao menos seis integrantes, agia na zona rural utilizando nas ações armamento de grosso calibre e tinha como alvos principais idosos e orientais. Segundo o delegado do caso, eles chegavam a torturar as vítimas, sempre agindo com muita violência.

Um dos residentes assaltados tinha 96 anos de idade, apresentava sangramento no nariz, teve fratura e cortes na face. Outra idosa de 74 anos foi arrastada pelos cabelos e recebeu o pontapés nas costelas. A quadrilha tinha costume de assaltar a mesma residência por mais de uma vez. Quando invadiam os imóveis, amarravam as vítimas desferindo socos e chutes. Além disso, faziam ameaças constantes portando armas de fogo e facas. O delegado seccional de Mogi das Cruzes, Paulo Henri Verduras, afirmou que eles agiam com crueldade. “Ficou bem claro que eles agiam em zona rural, pessoas idosas eram previamente escolhidas e a atuação deles, marcada com muita violência, tortura a essas vítimas, que eram impiedosamente escolhidas, bastante violentadas pelos integrantes dessa quadrilha”, disse. Os autores acabaram sendo reconhecidos pelas vítimas. Ao todo, foram 16 pessoas roubadas pelo grupo. Ainda há dois suspeitos de participarem da quadrilha sendo investigados.

*Com informações do repórter Daniel Lian